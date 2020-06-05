أخبار مصر | الري: تنيفذ 271 ألف إزالة تعديات على نهر النيل (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الري: تنيفذ 271 ألف إزالة تعديات على نهر النيل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ 271،081 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، في يناير 2015، فضلا عن إزالة 884 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر يونية الجاري.

وجاء ذلك وفق التقرير بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 139 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 189 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 556 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد، أفاد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام بتنفيذ 139 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020 شملت إزالة بمحافظة القليوبية، وكذلك 4 إزالات بمحافظة الغربية، وأيضًا 31 إزالة بمحافظة المنوفية، و37 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، و6 إزالات بمحافظة الدقهلية، و9 إزالات بمحافظة المنيا، و30 إزالة بمحافظة أسيوط، و5 إزالات بمحافظة سوهاج، و7 إزالات بمحافظة قنا، و9 إزالات بمحافظة الأقصر، ليصبح إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 53527 إزالة.

ومن ناحيته، أفاد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، بأن القطاع أزال 189 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو شملت تنفيذ 8 إزالات بمحافظة الغربية و21 إزالة بمحافظة القليوبية، و52 إزالة بمحافظة المنوفية، و35 إزالة بمحافظة الدقهلية، و7 إزالات بمحافظة الجيزة و55 إزالة بمحافظة سوهاج و6 إزالات بمحافظة أسيوط و5 إزالات بمحافظة قنا، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 140823 إزالة.