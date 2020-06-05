«القوى العاملة» بالبحر الأحمر تنتهي من تعقيم مواقع عمل بقطاعي البترول والسياحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من متابعة أعمال التطهير والتعقيم لعدد من مواقع العمل بقطاعي البترول والسياحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين بالقطاعين من الإصابة. وقال سعيد عبدالراضي مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر: إنه تم اجراء أعمال التطهير بوسائل نقل العاملين بمعسكر جبل الزيت الفرع الشرقي، وقياس درجات الحرارة للعاملين بالموقع، وتعقيم اتوبيسات النقل. وأضاف عبدالراضي أن المديرية قامت بالتفتيش على 4 فنادق هي: فلامنكو بيتش، وفلامنكو ريزورت، ودريم لاجون، بلو لاجون، ويعمل بهم 768 عاملا، يعملون على 3 ورديات، وأن خطة التعقيم تتم دوريا، ومهمات الوقاية الشخصية متوفرة، ولا يوجد مصابين بفيروس كورونا. كما قام مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتفتيش على الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المنشآت بالمحافظتين لحماية العمالة، واتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 29,767

تعافي 7,756

وفيات 1,126

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