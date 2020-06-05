شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية: إزالة 390 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الحظر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات للتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 390 حالة تعدى، حيث تم تنفيذ إزالة 11فدان و2 قيراط تعدى على الأراضى الزراعية وإزالة 1014 متر تعدى على أرضى أملاك دولة بناء و42 فدان أراضى أملاك دولة أرض زراعية، وذلك خلال فترة الحظر من يوم 25 مارس وحتى أمس الخميس 4 يونيو الجارى، مؤكداً على إستمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قري ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين.
وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض زراعية بسرس الليان بمساحة 390 متر، كما تم تنفيذ إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بقرية قلتى الكبرى بالباجور على مساحة 430 متر وحالة بقرية فيشا الصغرى بمساحة 35 متر، هذا وقد تم تنفيذ إزالة أعمدة وهيكل خرسانى لمبنى مخالف بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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