شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 17 سرير عناية مركزة بـ«الأقصر العام» لاستقبال الحالات المصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولي الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، اجتماعا لبحث الطرق المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، والتي أسفرت عن تخصيص 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الرعاية والتخدير بمستشفى الأقصر العام، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام 64 سرير عناية مركزة.

ووفقا لوكيل وزارة الصحة، فإنه من المنتظر تخصيص مستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدد 130 سرير بعد أن كانت 30 سرير فقط، وذلك ابتداء من السبت المقبل، بجانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر 182 سريرا، وذلك بالإضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سرير والعديسات 42 سرير، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريراً.

وناشدت محافظة الأقصر، المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار بخصوص حالات كورونا أو منظومة الصحة بشكل عام، الاتصال على الخطوط الساخنة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة والتي أصبحت في متناول الجميع على مدار الـ24 ساعة، والترحيب بأي شكوى موضوعية عن أي قصور خاصة في منظومة الصحة لتلافيه.