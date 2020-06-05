شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكس تبرعات».. هدية طفلة لدعم المرضى بأورام الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت طفلة صغيرة بالأقصر، على تقديم دعم مختلف لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم بالمجان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، حيث قامت الطفلة بجمع تبرعات من أصدقاؤهما في المدرسة في بوكس هدايا لدعم المرضى وتقديم مبلغ مادى وهدايا من أطفال الأقصر لدعم المرحلة الثالثة التي يجرى تجهيزها حالياً لتضم أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

ورافقت الطفلة المتبرعة الصغيرة خلال زيارتها للمستفى وهى تحمل بوكس التبرعات والهدايا إحدى المعلمات بمدرستها، والذين أصروا على تقديم تلك الهدية والتبرع الذي جمعوه من أطفال المدرسة وجيرانها بأن يكون بإسم أطفال الأقصر ليكون صدقة جارية على جميع الأطفال، ويساهم في إستكمال الدعم وتنفيذ الفكرة في كل محافظات جنوب الصعيد الذين تخدمهم المستشفى وتخدم المرضى الذين تعدى عددهم عشرات الآلاف مؤخراً بالمجان تماماً.

ومن جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، أن ذلك الدعم من أطفال الأقصر مميز للغاية ويساعد في رفع مستوى المشاركة المجتمعية لدعم المرحلة الثالثة التي يجرى تجهيزها حالياً داخل المستشفي، حيث أن مبني المرحلة الثالثة مبني على مساحة 27 ألف متر، موضحاً أنه خلال تلك الفترة يتم تجهيزه لإنهاء أكبر قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد وذلك لتكتمل المنظومة الطبية المجانية داخل المستشفي لخدمة جميع مرضي السرطان بالمجان تماماً بمختلف أعمارهم، مضيفاً أن المبني يتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن يضم أكبر قسم لعلاج أورام الأطفال.