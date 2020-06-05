شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: «كورونا» يتسبب في تأخير شحن 33 من 1300 عربة ركاب من روسيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل في بيان رسمي لها، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأخير شحن الدفعة الاولي من عربات الركاب الروسية والبالغ عددها ٣٣ عربة من شهر مايو الماضي إلى يونيو الجاري.

وأبدت مصادر مطلعة بالسكة الحديد تخوفها من بدء التحالف الروسي- المجري في تصنيع الدفعة الأولى من العربات قبل أن تنتهي اللجنة المصرية من فحص العربة النموذج التي أرسلتها إلى مصر نهاية شهر إبريل وبدء مصر في اختبارها الشهر الماضي.

وأضافت المصادر، أنه تم اكتشاف مجموعة من المشاكل بالعربة من قبل اللجنة الفنية وشركة tuv الألمانية التي استعان بها التحالف لاختبار عناصر محددة بالعربة وليس كل العربة، وذلك بعد استبعاد مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، من إجراء اختبارات العربة، وأوضحت المصادر أن التحالف المجري الروسي قام بشحن الدفعة الأولي من ميناء بطرسبرج الأسبوع الماضي، قبل أن يتم مراجعة الملاحظات الفنية وتعديلها في الدفعة من العربات والتي تم شحنها بالفعل، والتي ستستخدم لركاب الدرجة الثالثة.

وطالبت المصادر من الفريق كامل الوزير أن يتابع الموقف، وأن يستعين بخبراء متخصصين عالميين في مجال صناعة عربات السكة الحديد أسوة بما تقوم به وزارة الكهرباء التي استعانت بمكاتب استشارية عالمية لفحص المشروعات وتقييمها قبل التنفيذ، خاصة وأن الصفقة تتجاوز المليار يورو.

وزير النقل: تطوير 90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش أبوراضي

من ناحية أخرى قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش أبوراضي للسكك الحديدية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب، حيث جاري تطوير ٢٠٠ عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير عدد ٩٠ عربة أسباني مكيفة بأيدي العاملين بورش أبوراضي، والاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة ال1300 عربة سكة حديد التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

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وأضاف، أن هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها في روسيا ضمن الصفقة كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضي ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر، على أن يتوالى وصول باقي الدفعات (بمعدل 35عربة شهريا)، بالإضافة إلى أنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة، بالاضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو، مؤكدا أن تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالي وصول العربات الجديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، سيساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

تأخير شحن الدفعة الأولى من عربات الركاب الروسية

تأخير شحن الدفعة الأولى من عربات الركاب الروسية

تأخير شحن الدفعة الأولى من عربات الركاب الروسية

تأخير شحن الدفعة الأولى من عربات الركاب الروسية

تأخير شحن الدفعة الأولى من عربات الركاب الروسية