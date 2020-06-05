شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في إصابة حالتين جديدتين بشمال سيناء بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن الاشتباه في حالتين جديدين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتم حجزهما في مستشفي بئر العبدالمركزي تحت الملاحظة الطبية.
وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث وردت نتيجة التحاليل لتفيد سلبية الحالتين.
أضاف شوكة أنه تم الاشتباه من قبل في 40 حالة بفيروس كورنا المستجد وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه، حيث أسفرت نتائج العينات عن سلبية 34 حالة وإيجابية 6 حالات أخرى من بينها شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفى العريش العام وحالة أخرى بمستشفى بئر العبدالمركزي وحالة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، إلى جانب حجز حالة منزليًا .
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