شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 8 حالات جديدة من مصابي كورونا من عزل العديسيات بجنوب الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مدير مستشفى العزل بالعديسات، بجنوب الاقصر، خروج 8 حالات جديدة بعد تعافيهم وشفائهم من فيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من سلبية العينة الثانية، وسط أجواء مبهجة بين الفريق الطبي والتمريض المتواجدين لخدمة المصابين والحالات التي تحولت نتائجها لسلبية داخل المدينة الشبابية، وذلك استمراراً لسلسلة وخطوات النجاح بأيدي رجال الصحة بالأقصر.

وعبر رجال الفريق الطبي بالمستشفى، عن سعاتهم بخروج الحالات المتعافية الجديدة من فيروس كورونا، واحتفلوا بخروج الحالات المتعافية بتنظيم صفين وتقديم الهدايا لهم لحظة خروجهم متعافين تماماً من المستشفى.