شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت منذ قليل، قناة مصر الاولي، في نقل صلاة الجمعة، من مسجد الأزهر الشريف، وذلك بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف، ونقل صلاة الجمعة المقبلة، من مسجد الإمام الحسين، بحضور نحو 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.
وقالت الوزارة فى بيان لها، أمس، أن ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات للعودة التدريجية للعمل بالمساجد، بعد أكثر من شهرين على قرار غلقها وتعليق الجمع والجماعات، فى أواخر مارس الماضى، وذلك ضمن قراراتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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