شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية بمطار الغردقة استعدادا لاستقبال رحلة طيران لإجلاء 280 «أوكراني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفقًا لاشتراطات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد لاستقبال طائرة أوكرانية قادمة من مطار كييف لإجلاء عدد من الإوكرانيين المتواجدين بالغردقة، وذلك على متن رحلة طيران استثنائية لنقل ٢٨٠ راكبًا للعودة إلى بلادهم.

وأكد محمود فريد مدير شركة الخدمات المستقبلة للرحلة، أن رحلة الطيران الاستثنائية قادمة من أوكرانيا فارغة بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينة الغردقة إلى بلادهم، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورنا أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين.