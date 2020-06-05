شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمركز العدوه بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوه بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، والصحة والجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والاجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من سلامة الاغذية المعروضة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
واسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن ضبط مصنع ايس كريم بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية مجهولة المصدر، وضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر، وكميه من زيت الطعام مجهول المصدر، وضبط كمية من اللحوم المجمدة منتهي الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك، بالإضافة لتحرير مخالفات لمحلات التجارية بدون ترخيص وشهادات صحية.
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