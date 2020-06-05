شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تلقت 10166 رسالة بينههم 1521 شكوى خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر مايو 2020، لحل شكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها.

وقال الوزير في تصريحات صحفية الجمعة، إن عدد الرسائل التي وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت نحو ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على «الفيس بوك» أو رقم «الواتساب»، أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى، وتم الرد على 1112 واحدة، بنسبة 73 %، وجاري حل 409 شكوى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأوضح أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هي ( مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية- الغربية )، مشيرا إلى أن التقرير أكد تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر مايو ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 832 شكوى والإشغالات 417 شكوى ومخالفات البناء 151 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى والفساد 46 شكوى.

وأضاف «شعراوي»، أن «صوتك مسموع» تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى إبريل الماضي أكثر من 151 ألف و378 رسالة، منها 34 ألف و418 شكوى، وتم حل 32 ألف و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجاري حل باقى الشكاوى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة صوتك مسموع، وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، مؤكداً على سعي الوزارة الدائم للحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وتابع أن كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم.

في السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية، أنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تلقت مبادرة «صوتك مسموع» منذ منتصف مارس الماضي وحتى نهاية مايو 2020 حوالي ٨٤٥٩ شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.

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وأوضح «شعراوي»، أن المبادرة تتلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس، والتي من أهمها إغلاق المقاهي والكافيهات، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات، مشيدا بجهود العاملين في مبادرة «صوتك مسموع» بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة لها.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلق مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين في خمس محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتساب» ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.