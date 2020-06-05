القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد بمنطقة الأزبكية، بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب إنقطاع التيار الكهربائى.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ (المواطنين) وإخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات عقب تشغيل المصعد يدوياً، حيث قدما المواطنين الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

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وعلى الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استاجوا لمسنة و مساعدتها ونقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.