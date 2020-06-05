شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضبط 100 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملات مكثفة على الاسواق بمحافظة الجيزة، وذلك بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للأجهزة الرقابيه بالوزارة ومديريات التموين لمتابعة الأسواق، وضمان جودة السلع المقدمة للمواطن. أسفرت الحملات عن ضبط 102 طن كبده غير صالحه للاستهلاك، وذلك بعدد ٧٤٨٨ كرتونه، وذلك داخل إحدى الثلاجات في كفر الجبل بالهرم ،كما تم ضبط مصنع وتلاجة داخل احد الفيلات بالمنصورية يقوم بإعاده تدوير للدواجن واللحوم والكبدة المجمدة ، ايضا اللحوم المصنعة ويعاد تعبئتها باسماء وبيانات وهميه، تم العرض علي النيابة بالمضبوطات لاستصدار قرار باعدامها. Advertisements

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