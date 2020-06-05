فيديو.. ابعد عن التكييف واحذر المراوح.. خنقة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عصر كورونا المحظورات أكثر من المباح من أجل شىء واحد هو مكافحة انتقال عدوى الفيروس القاتل، مؤخرا حذرت وزارة الصحة من أجهزة التكييف لأنها تساهم نقل عدوى فيروس كورونا، كما أن المروحة تساعد على نشر الرذاذ إذا كانت مروحة سقف، وأن التكييف يعمل على نقل الهواء من المكان ويتم تقليب الهواء. لمعرفة نصائح وزارة الصحة للحد من انتشار كورونا شاهد الفيديو التالى..

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