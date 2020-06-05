محمد اسماعيل - القاهرة - قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن القوات المسلحة وافقت أمس الخميس، على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات التي طلبناها لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف في بيان اليوم: "انتدبت زميلي عضو المجلس صلاح سليمان صباح الاثنين، لإنهاء إجراءات الدفع وترتيب الاستلام، ونرجو أن تكون فاتحة خير في محاصرة الوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. "المحامين": القوات المسلحة توافق على إمداد النقابة بالكمامات والمطهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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