مباحث المصنفات تداهم استوديو لتسجيل الأغاني في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغاني وقيام القائمين عليه باستخدام برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة استوديو لتسجيل الأغانى كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو وضبط (محاسب بالاستوديو) وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.