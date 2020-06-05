"بين السما والأرض".. الحماية المدنية تنقذ شخصين تعطل بهما مصعد في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة، شخصين احتجزا داخل مصعد بدائرة قسم شرطة الأزبكية. تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب انقطاع التيار الكهربائي؛ على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ (المواطنين) وإخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات عقب تشغيل المصعد يدوياً. وقدم المواطنين الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ والحرص على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين.

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