خالفت اشتراطات السلامة والصحة المهنية.. ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم والعبور، نظراً لوجود العديد من المخالفات.

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

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وأسفرت الجهود عن استهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان؛ وبالفحص تبين وجود العديد من المخالفات، أبزرها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.

وتبين عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية ، وعدم وجود فريق طبي، وعدم وجود غرف مجهزة طبيا، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.