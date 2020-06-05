محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نفذ قطاع السجون بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني عمليات تركيب أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة. واتخذت الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية على أعلى مستوى لكافة نزلاء القطاع وتحقيق قدر من التواصل الإجتماعى للنزلاء بالمجتمع الخارجى وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيداً لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة عقوبتهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تُركب أطرافاً صناعية لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.