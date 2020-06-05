استغل وظيفته.. ضبط كيميائي اختلس أدوية بـ 3 ملايين جنيه من مستشفى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط كيميائي استغلل وظيفته كأمين مخزن بتلك بأحد المستشفيات واختلس أدوية من عهدته. أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع قيام (كيميائي متعاقد بأحد المستشفيات– مقيم الساحل القاهرة) باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عملة كأمين مخزن بتلك المستشفى واختلاس أدوية عهدته قدرت بمبلغ مالي قدره ( 2836436 جنيه. وأصافت التحريات بسابقة اتهام المذكور في عدة قضايا (مخدرات، اختلاس، سرقة، شيكات) أخرهم قضية محكوم فيها عليه غيابياً بالسجن المؤبد تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضي على المذكور لقيامه بقتل خطيب كريمته، كما يشار إلى أنه عقب ضبط المذكور في تلك القضية تبين استخراجه عدة بطاقات تحقيق شخصية بأسماء وهمية ومختلفة للهروب من اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، الأمر الذي عاد عليه بالمنفعة وتكوينه وذويه ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة من الوظيفة العامة تمثلت في ( شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات ) بإسمه ونجلته وزوجته ، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك ، حيث قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ ( 3 مليون جنيه ) تقريباً، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة. جرى اخاذ الإجراءات القانونية.

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