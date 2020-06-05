أخفاها داخل مخزن سري.. إحباط تهريب 25 كيلو حشيش عبر قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي حاول تهريب 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشيهد أحمد حمدي.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة جنوب سيناء نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وإعداد وتجهيز مخزن سري معد خصيصاً بالسيارة قيادته.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة قيادته في كمين أعد له بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، وبحيازته (252 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25,200 كيلو جرام) مخبأة داخل مخزن سري خلف التجويف المخصص للإطار الاحتياطى للسيارة (مبلغ مالي، هاتفان محمول).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف جنيه تقريباً.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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