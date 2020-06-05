مصر | "اتجوز من أسبوع".. النيابة تعاين موقع انتحار موظف في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "اتجوز من أسبوع".. النيابة تعاين موقع انتحار موظف في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة نيابة 15 مايو، في واقعة انتحار موظف بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزله، تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المنتحر، أنها لرجل في العقد الخامس من العمر ووجود لون أزرق حول الرقبة وكانت الجثة بكامل ملابسها.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المنتحر موظف بإحدى الشركات، وكان يعاني من أمراض في المخ وكان يتلقى العلاج منذ ثلاث سنوات، وأنه قام بالزواج منذ أسبوع وهذه زيجته الثانية فقد تم زواجه من قبل وانفصل، وفي الفترة الأخيرة تعرض لضائقة مالية شديدة مما دفعته للانتحار والتخلص من حياته ولا توجد شبه جنائية في الواقعة، حيث كشفت معاينة النيابة أن المتوفى ربط حبل في جنش في سقف غرفته حول عنقه وشنق نفسه.

وتلقى مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أسرة موظف يدعى "م.ر"، ومقيم بمجاورة 31، مفاده العثور على جثته مشنوق داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سالف الذكر معلق بحبل في جنش الشقة.

وباستدعاء زوجته ومناقشتها أقرت أنها كانت غير متواجدة في شقتها وقت وقوع الحادث، وكانت في زيارة لدى والدتها، مشيرة إلى تعرض زوجها لضائقة مالية مر على إثرها بأزمة نفسية حادة دفعته للانتحار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

يقتل صديقه ويرميه من الطابق الثالث

"أنت بتعملي سحر علشان تبوظ لي حياتي".. هذه هي الكلمات التي قالها "رامي" لصديقه خلال تواجده بشقته بمنطقة الجيزة، غربي المحافظة، قبل أن يشتد الشجار بينهما وينتهي بمقتل الصديق، وإلقاء جثته من الطابق الثالث.

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بداية الواقعة تعود إلى حوالي شهر مضى، عندما وقعت مشاجرة بين "رامي" (عامل)، وزوجته، انتهت بتركها منزل الزوجية، وطوال هذه المدة كان يمكث بشقته في أحد العقارات، بمنطقة الجيزة، ويتردد عليه صديقه "سيد"، سائق "توك توك"، عشريني العمر، لرعايته، وتوفير متطلباته، رغم إصابته بـإعاقة في قدمه.

يوم الجريمة توجه سائق الـ"توك توك" العشريني العمر، إلى منزل صديقه لزيارته كعادته، لكنه لم يعلم أنها ستكون زيارته الأخيرة، وحال تواجد "سيد" بمنزل "رامي" وقعت بينهما مشادة كلامية ليتهم العامل صديقه، بأنه "بيعمله سحر عشان يبوظ له حياته"، ليرد صديقه: "عيب يا رامي اللي بتقوله ده"، واشتد الشجار بينهما ليكتم العامل أنفاس صديقه، ويخنقه مستغلا إعاقته، ثم يسدد طعنات متفرقة بجسمه إحداهم بمنطقة حساسة، ثم يلقي بعدها الجثة من منزله.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك"، عشريني العمر، مصاب بطعنات متفرقة بجسده، وملقاة بنطاق قسم شرطة الجيزة، غرب الجيزة، وتبين أن صديقه وراء قتله، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب عشريني العمر، بنطاق القسم،

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مقتولا ومقيدًا بالحبال.

وبدوره شكل اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة صديق المجني عليه، وتمكنت القوات من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.