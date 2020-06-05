شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل قها»: تعافي وخروج 4 حالات وتحويل 14 للمدن الجامعية لاستقرار حالتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بقها تعافي وخروج 4 حالات بعد ورود التقارير الخاصة بهم سلبية.

وقال الدكتور محمد منتصر نائب مدير الفريق الطبي، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 253 شخصا، فيما تم تحويل 14 حالة إصابة بالفيروس من المستشفى للمدن الجامعية بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم تمهيدا لاستقبال حالات إصابة جديدة بالمستشفى.

أكد «منتصر»، أنه بتحويل هذه الحالات يرتفع إجمالي أعداد المحولين للمدن الجامعية إلى 214 حالة.