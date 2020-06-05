شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب قليوب بـ«كورونا».. والمجلس يشدد الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن النائب حسين عشماوي، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية أصيب بفيروس كورونا.

وقال فوزي في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن النائب بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس. وهو حاليا في إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة. والمجلس يتمنى له الشفاء العاجل.

وأشارإلى أنه استعداد لعقد جلسات المجلس العامة يومى الأحد والاثنين المقبلين، قام بمراجعة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في كافة القاعات والطرقات.

وأكد على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عدداً من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.