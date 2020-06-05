شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية كابول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، التفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقل البيان خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لمثل هذه الأعمال الإرهابية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة، حكومة وشعبًا، في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.