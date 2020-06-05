شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 775 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعاً، اليوم الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار 24»، في الصاغة المصرية 885 جنيهاً، وسجل «عيار 21»، 775 جنيهاً، بينما سجل «عيار 18»، 665 جنيهاً، فيما سجل جرام الذهب «عيار 14»، 508 جنيهات، كما بلغ سعر جنيه الذهب 6200 جنيهاً.

قال أمير رزق عضو شعبة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر، نتيجة ارتفاع الدولار في السوق المصرفى، وارتفاع سعر الأونصة عالمياً، بحوالي 16 دولارا، لتسجل 1715 دولار، مما دفع سعر الذهب للصعود مجدداً بقيمة 10 جنيهات للجرام.

وأوضح رزق في تصريح «المصري اليوم»، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وشهدت أسعار الذهب، هبوطاً طفيفاً أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٧٣ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٤ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٥٤ جنيهاً، وسجل «عيار ١٤»، ٥٠٨ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦١٢٠ جنيهاً.