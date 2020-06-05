شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تنظم اليوم رحلتين استثنائيتين لعودة المصريين العالقين ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتي طيران استثنائيتين لإعادة المصريين العالقين في العاصمة اللبنانية بيروت، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد رحلتى اليوم، أخر رحلتين تسيرهما وزارة الطيران المدني، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، خلال هذه الفترة لإعادة العالقين هناك، حيث أعلنت عن تسيير 7 رحلات استثنائية إلى هناك على متن مصر للطيران واير كايرو، لإعادة 1400 مصريا عالقا هناك، خلال 72 ساعة، كان أولهم يوم الأربعاء الماضي.

Advertisements

وتعود جميع الرحلات القادمة من بيروت إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يخضع الركاب إلى اختبارات فيروس كورونا، داخل صالة الوصول بالمطار، من قبل أطباء الحجر الصحي بـ مطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، قبل مغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.