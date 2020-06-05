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الكمامة والتباعد الاجتماعى أهم نصائح جامعة القاهرة لمنتسبيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

الخشت : الوعي العلمي أهم خطوة في مواجهة عدوى والتعامل معها

 

نشر دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو بعنوان (في التباعد حياة) ينصح فيه الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بطرق الوقاية من أثناء تواجدهم داخل الجامعة أو خارجها، مؤكدًا أن الوعي العلمي أهم خطوة في مواجهة عدوى كورونا والتعامل معها.

 

ويتضمن مقطع الفيديو 7 نصائح وإرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا، وهي: المرور من بوابة التعقيم الذاتي وقياس الحرارة، ارتداء الكمامة الواقية، تجنب المصافحة، تجنب لمس الوجه، غسل اليدين باستمرار، عدم التواجد وسط التجمعات، الإلتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة كافية مع الغير لا تقل عن 2 متر.

 

وتأتي نصائح وإرشادات جامعة القاهرة بناء على تعليمات وقرارات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، حيث تم توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، وعدم السماح بالدخول لأي شخص غير مرتدي الكمامة الطبية بالدخول للجامعة، إلى جانب توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

 

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جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أصدرت منذ عدة شهور دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية منه، كما انتهت مؤخرًا من إصدار دليل قواعد وإرشادات العزل المنزلي للحالات التي تعاني من أعراض بسيطة من الإصابة بالفيروس بدلًا من نقلها إلى مستشفيات العزل، وذلك بهدف توعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والتعريف بالقواعد العلمية للعزل وإزالة الخوف والغموض ومواجهة الوصفات الشعبية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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