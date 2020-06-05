شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الأسنان: تلقينا 40 بلاغ بإصابات كورونا بين الأعضاء وتعافى 20 عضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إدارة الأزمات، بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، عن رصدها 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أعضاء النقابة، حيث تأكدت إيجابية إصابتهم من خلال المسحات، مشيرة إلى تعافى 20 حالة، واستمرار عزل 11 طبيبا للأسنان بالمستشفيات، و9 حالات معزولين حاليا بالمنزل .

وأوضحت اللجنة، فى تقرير لها، وجود 60 طبيب وطبيبة أسنان لديهم الأعراض الكاملة للاشتباه بكورونا بعد عمل الأشعة والتحاليل الطبية مع وجود أعراض خفيفة لا تستدعي عمل مسحات، و8 حالات لديهم الأعراض كاملة "متوسطة الحدة"، و تم عمل مسحات وفي انتظار النتيجة.

وأكدت لجنة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، أن هذه الإحصائيات هي من الحالات التي تواصلت مع اللجنة من خلال الرقم الخاص بها فقط، أو من خلال تواصل أعضاء اللجنة معهم بالمجهود الشخصي، مطالبة أعضاء النقابة بموافاتها بأي حالات اشتباه أو تأكيد إصابة للمتابعة وتقديم الدعم اللازم .

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ولفتت إلى أن أرقام التواصل مع اللجنة للابلاغ عن إصابة أطباء الاسنان بفيروس COVID19، عن طريق الواتس آب، هى: بالنقابة العامة لأطباء الأسنان: (01061551450)، ويتم إرسال البيانات الآتية من خلاله "الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل الشكوي : إشتباه / إيجابي / مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط، بالإضافة إلى رقم الإبلاغ عن حالات الإصابة باتحاد نقابات المهن الطبية، (01550003456 )، ويتم إرسال البيانات الاتية : - الإسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل الشكوي : إشتباه / إيجابي / مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط.

وتضم لجنة إدارة الأزمات بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، كل من: الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادي أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد علاء".