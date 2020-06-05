شكرا لقرائتكم خبر عن القمامة والإشغالات تتصدر شكاوى المواطنين لمبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها ، مشيرا إلى أن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى 10166 رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل ، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى ، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجارى حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات .

وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم، أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى أبريل الماضى أكثر من 151ألف و 378 رسالة منها 34 ألف و418 شكوي وتم حل 32 ألف و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجارى حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير إلى إن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هى "مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية – الغربية"، كما أكد التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 832 شكوى والإشغالات 417 شكوى ومخالفات البناء 151 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى والفساد 46 شكوي .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة صوتك مسموع وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات ، مؤكداً على سعى الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .

وأشار شعراوى إلى كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم .

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انفوجراف يوضح الشكاوى والرسائل الواردة لمبادرة صوتك مسموع

وفى السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية أنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، تلقت مبادرة " صوتك مسموع " منذ منتصف مارس الماضى وحتى نهاية مايو 2020 حوالى 8459 شكوي ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة .

وأوضح شعراوى أن المبادرة تتلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إغلاق المقاهى والكافيهات ، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية و الحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات .

وأشاد شعراوى بجهود العاملين فى مبادرة " صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة لها .

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى خمس محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.