وزير النقل: تطوير 90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة بورش أبو راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش أبو راضي للسكك الحديدية، ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقال وزير النقل، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد، الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب، حيث جارٍ تطوير ٢٠٠ عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير عدد ٩٠ عربة إسباني مكيفة بأيدي العاملين بورش أبو راضي.

Advertisements

وأضاف أن الاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة الـ1300 عربة سكة حديد التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد أن هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها في روسيا ضمن الصفقة كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضي، ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35 عربة شهريا)، بالإضافة إلى أنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو.

وأضاف أن تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالي وصول العربات الجديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، سيسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.