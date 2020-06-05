أخبار مصر

مجلس الأمن يقرر تشكيل بعثة جديدة في السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الجمعة، مغادرة 598 من العالقين المصريين في الكويت إلى القاهرة؛ وذلك عبر ثلاث رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلة الأولى والثانية لشركة (اير كايرو)، أقلعتا بالفعل منذ نصف ساعة وعلى متن كل منهما 144 راكبًا.

وأضافت أن الرحلة الثالثة، وهي لشركة طيران (المصرية)، ستقلع في تمام الثالثة عصرا، وعلى متنها 310 ركاب.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت في بداية شهر مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، موضحةً أنها كانت تتابع مع المسؤولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يقرر تشكيل بعثة جديدة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا