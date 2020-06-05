أخبار مصر | وزير النقل: الانتهاء من التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني مكيفة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: الانتهاء من التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني مكيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات: إن وزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد، الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث أنه جارٍ تطوير 200 عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف، والانتهاء من تطوير 60 عربة إسباني مكيفة بأيدي العاملين بورش أبو راضي.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الجمعة، أن الاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة الـ1300 عربة سكة حديد، التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وتابع أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش ابوراضي للسكك الحديدية وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. ولفت إلى أن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها في روسيا ضمن الصفقة كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضي ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35 عربة شهريا).

ونوه بأنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالاضافة الي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة 157 مليون يورو، مؤكدا أن تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالي وصول العربات الجديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، سيساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.