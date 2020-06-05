أخبار مصر | وزير النقل: الانتهاء من التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني مكيفة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: الانتهاء من التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني مكيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات: إن وزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد، الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث أنه جارٍ تطوير 200 عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف، والانتهاء من تطوير 60 عربة إسباني مكيفة بأيدي العاملين بورش أبو راضي.
وأضاف الوزير في بيان اليوم الجمعة، أن الاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة الـ1300 عربة سكة حديد، التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.
وتابع أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش ابوراضي للسكك الحديدية وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
ولفت إلى أن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها في روسيا ضمن الصفقة كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضي ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35 عربة شهريا).
ونوه بأنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالاضافة الي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة 157 مليون يورو، مؤكدا أن تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالي وصول العربات الجديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، سيساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.
خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".