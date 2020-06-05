مصر | دفن جثث 4 لقوا مصرعهم غرقا بمياه النيل في حلوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر دفن جثث 4 لقوا مصرعهم غرقا بمياه النيل في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة في حلوان، بدفن جثث 4 أطفال بعدما لقوا مصرعهم غرقًا في مياه النيل بكورنيش مدينة حلوان، بعدما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وتسليم الجثث لذويهم وذلك عقب إرسال بيان بالصفة التشريحية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر العلو، مفاده تعرض 4 أطفال للغرق، في أثناء السباحة بمياه نهر النيل.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحايا جميعهم أحداث، ولقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ صديقهم من الغرق، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري وتم أنتشال الجثث الأربعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.