شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تقدم روشتة لرى وتسميد أشجار المانجو .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، بمزارع المانجو لزيادة الإنتاج والصادرات والتى يجب اتباعها خلال الفترة الحالية.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن أهم العمليات التى يجب اتباعها لمحصول المانجو، الاهتمام بالرى و جعلها على فترات متقاربة لارتفاع درجات الحرارة على أن يكون الرى بالصباح الباكر أو قبل الغروب، إضافة الدفعة الثالثة من الأسمدة الأزوتية و الدفعة الثانية من الأسمدة البوتاسية فى حالة عدم إضافتها و ذلك حسب عمر الأشجار و طريقة الري.

فيما يواصل قطاع الارشاد الزراعى، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلا فى الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل، اصدر نشرات توصيات فنية مصورة، توضح خلالها الاجراءات والمعاملات والممارسات الواجب على مزارعى محاصيل الزراعية اتباعها .

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وكان قطاع الارشاد الزراعى، قال أن ذلك يأتى ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتوسع فى منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

وأضاف التقرير، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديرى عموم الارشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كافة المزارعين.

واشار التقرير، إلى أن هناك تعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، والمعنية بالزراعة والارشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق اوسع، لافتا إلى أنه يجرى حاليا اعداد مواد مصورة لباقى المحاصيل، وسيتم نشرها تباعا للوصول إلى المزارعين بكافة قرى ونجوع مصر.