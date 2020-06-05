شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الأزمة» تتفقد مخازن مديرية الصحة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بتفقد جميع المخازن العمومية لمديرية الصحة والسكان، وتم التأكيد على مراجعة الأدوية بصفة مستمرة وعمل قاعدة بيانات لكل مخزن والتنسيق مع المستشفيات لسرعة صرف احتياجاتهم من الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وفي لقاء السكرتير العام مع مسئولي مديرية الصحة تم التأكيدعلي انتظام عمل الاطباء وتقديم كافة الاحتياجات لتسهيل عملهم.