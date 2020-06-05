شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعين مدير مكتبة رئيسا للوحدة المحلية لمركز مطاي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا قرارا بتكليف خالد عبدالرؤوف عزت، مدير الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز مطاي. لخلو الموقع عقب صدور قرار وزير التنمية المحلية حركة التنقلات ونقل محمد حلمي محمد رئيس مطاي للعمل رئيسا لمركز أبو قرقاص. وقال القاضي، إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تضمنت تعيين محمد صلاح الدين ناجى رئيس مدينة أبوقرقاص والفكرية رئيسا لمركز ومدينة المنيا ومحمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط وسعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمركز ومدينة ملوي ومحمد محمود عزت رئيسا لمركز ومدينة مغاغة ومحمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 29,767

تعافي 7,756

وفيات 1,126

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