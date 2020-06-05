شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أول مصاب بكورونا من عزل قنا العام بعد تعافيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت مستشفى قنا العام خروج أول مصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه وتماثله للشفاء عقب تلاقيه الخدمة الطبية بالمستشفى فيما قدم مدير المستشفي هديه تذكارية «القرآن الكريم» احتفاءً بهذا الحدث، وتحقيق نتائج جيدة مع بداية تحويل المستشفي لحجر صحى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام إن المستشفى احتفل بتعافي وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا من الحالات المحولة للمستشقى بعد تحويلها لحجر صحى منذ ٤ أيام وتبين إجراء عينتين للمريض بعد تلاقيه العلاج وتبين سلبية العينات.

وأضاف الديب، أن المريض تماثل للشفاء بفضل تعاون الفريق الطبي وإصرارهم على إحداث نتائج إيجابية من بداية تحويل المستشفى إلى حجر صحى مشيرا أن قسم الباطنة بالتعاون مع الأقسام الأخرى ببذل مجهود مشكور مع حالات كورونا التي تم تحويلها للمستشفي وهو ما ساهم في إحداث نتائج سريعة.

كان عبدالرؤوف ربيع عبدالله ٤٢ عام، مقيم من مركز قوص اصيب بفيروس كورونا، وتم تحويله من مستشفي قوص إلى المستشفى العام للعلاج