شكرا لقرائتكم خبر عن 576 مخالفة كسر حظر وعدم ارتداء الكمامة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي، جهودها في تنفيد الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تسلم تقريرا الخميس، من إدارة المرور بالغربية، يفيد بتحرير عدد 576 مخالفة بمعرفة الإدارة شملت 528 مخالفة كسر حظر، و44 مخالفة عدم ارتداء الكمامة أثناء القيادة، و4 مخالفات لسير مركبة التوك توك أثناء الحظر. وناشد د. رحمي المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 29,767

تعافي 7,756

وفيات 1,126

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 576 مخالفة كسر حظر وعدم ارتداء الكمامة بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.