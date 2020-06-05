شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة على مستشفيات البدرشين والحوامدية وأبو النمرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله مفاجئة على مستشفيات البدرشين والحوامدية وأبو النمرس للوقوف على تواجد الأطقم الطبية والتمريض خلال الفترات المسائية حيث بدأت جوله المحافظ بعد ساعات حظر التجوال واستمرت حتى منتصف الليل.

حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حاله المرضي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع التاكيد عليهم بالوقوف دوما إلى جانبهم حتي تمام شفاءهم ورجعوهم إلى منازلهم مؤكدا عليهم بضرورة التعاون مع الاطقم الطبية والتسهيل عليهم في مهماتهم.

أكد المحافظ على توافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات مشيدا بتواجد الاطقم الطبية في النبطشيات الليلية لتقديم الرعاية اللازمة للمرضي قائلا «دعم كامل للاطقم الطبية في حربها ضد كورونا».

أشار محافظ الجيزة انه سيتابع المرور الدوري على المستشفيات لمتابعه حالتهم المرضيه وازاله أي معوقات تواجههم في ظل تضافر جهود الجميع للمرور من تلك الجائحة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحه بالجيزة ورؤساء مراكز ابو النمرس والبدرشين والحوامدية.

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