شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد عدداً من المنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ويرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، عدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة، للإطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، مستشفى كفرالشيخ العام، وعيادات عمر بن الخطاب للتأمين الصحي، التي سيتم نقلها إلى موقعها الجديد بالتكوين المهني، حيث تقع بسوق مبارك، ويتردد عليها أكثر من 500 مريض من كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك عيادة وحدة الصنايع، التي تقدم خدمة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبها طبيب نفسي، ومركز تدخل مبكر، يشمل مركز زراعة القوقعة، والتخاطب، والتأهيل الحركي، وأخصائي نفسي، لإجراء إختبارات الذكاء، وجلسات تعديل السلوك، والإختبارات النفسية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أثناء تفقد الاعمال الإنشائية الملحقة بمستشفي كفرالشيخ العام، على توافر جميع المستلزمات الوقائية والطبية اللازمة، والأدوية بالمنظومة الصحية، فضلاً عن متابعة إنتظام عمل الأطقم الطبية والتمريض، وحسن معاملة المواطنين، مكلفاً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

ووجه محافظ كفرالشيخ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات الواقية، وطالب بتوفير كافة المستلزمات الطبية لحماية الأطقم الطبية، والإلتزام التام بكافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحي، والدكتورة داليا قطب، مدير المنطقة الأولى بالتأمين الصحي، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفرالشيخ العام.

Advertisements