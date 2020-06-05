شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف السويس يتابع الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس جولة مرورية على الإدارات والاقسام بديوان عام المديرية لمتابعة مدي التزام العاملين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا واتباع تعليمات وقرار رئيس مجلس الوزارء مشددآ على ضرورة تنفيذها بكل دقة وحسم للحفاظ على النفس البشرية.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس خط سير العمل بجميع الإدارات والاقسام بالمديرية للوقوف على أي عقبات لتذليلها واي مشكلات للوقوف عليها وحلها موجها جميع العاملين بديوان عام المديرية أنه لابد من اتباع تنفيذ تعليمات الوزارة والنهوض بالعمل.

وشملت جولة وكيل وزارة الأوقاف المرور على إدارة البر والخيرات وإدارة المخازن وقسم شؤون العاملين وادارة الدعوة وقسم البريد والإدارة الهندسية وادارة الشؤون المالية وكذلك إدارة الأمن الإداري بالمديرية موصيآ بعدم إستقبال الضيوف بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة الجميع.