شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تبحث مع "الصحة" استغلال وحداتها المصيفية لعزل مصابي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إنه تواصل مع الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، لبحث إمكانية استغلال وحدات النقابة المصيفية المتواجدة فى عدة محافظات، من بينها 18 عمارة فى رأس البر، وفى الإسكندرية، والعجمى، ومرسى مطروح، كمقرات لعزل أعضاء النقابة المصابين بكورونا، من أصحاب الحالات البسيطة.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ناقش أيضا إمكانية تخصيص طابق بمستشفى المعلمين فى الجزيرة، للأمر نفسه، على أن تقوم وزارة الصحة والجهات المختصة بتجهيز هذه الأماكن بالمعدات الطبية والأطباء وهيئة التمريض والعمالة اللازمة قبل بداية الامتحانات، تحسباً لمشاركة عدد كبير من المعلمين فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

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ولفت نقيب المعلمين، إلى أن مستشار الوزيرة بدوره أكد أنه سيتم وضع مقترحات النقابة ضمن خطتها، وفى حال الحاجة لها سيتم إخطار النقابة بذلك، لإعدادها لاستقبال الحالات، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع كافة معامل التحاليل والأشعة لتوفير التحاليل للمعلمين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من التوصل إلى أفضل الأسعار مع المعامل.

وأشار إلى أن النقابة كانت قد قررت منح المعلم المصاب بمرض كورونا وتم حجزه فى أى مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو أى مكان خصصته له وزارة الصحة مبلغ 10 آلاف جنيه له ولأسرته على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك، و منح أسرة المتوفى إلى رحمة الله من المعلمين بإحدى مستشفيات العزل بسبب هذا الوباء اللعين 20 ألف جنيه فور تقديم الأوراق المطلوبة، بجانب مستحقاته النقابية.