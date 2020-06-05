شكرا لقرائتكم خبر عن نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حسين عشماوى نجل النائب البرلماني حسين عشماوى عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، إن والده شعر بالأمس فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بأعراض أعياء، وتم على الفور الذهاب إلى إحدى المستشفيات بمنطقة الدقى فى الجيزة.

وأشار نجل البرلماني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم حجز والده بالمستشفي وإجراء له مسحة لمعرفة إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه وننتظر حاليا النتيجة، بجانب بعض الأشعة والتحاليل، مضيفا أن حالة والده الصحية مستقرة ولا يعاني من آى شئء بالتنفس أو آى أعراض كورونا.

Advertisements

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت إصابة النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.

وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالسادة الزملاء استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة والتي لا تألوا جهدا في التواصل مع السيدات والسادة الصحفيين.