شكرا لقرائتكم خبر عن نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حسين عشماوى نجل النائب البرلماني حسين عشماوى عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، إن والده شعر بالأمس فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بأعراض أعياء، وتم على الفور الذهاب إلى إحدى المستشفيات بمنطقة الدقى فى الجيزة.
وأشار نجل البرلماني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم حجز والده بالمستشفي وإجراء له مسحة لمعرفة إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه وننتظر حاليا النتيجة، بجانب بعض الأشعة والتحاليل، مضيفا أن حالة والده الصحية مستقرة ولا يعاني من آى شئء بالتنفس أو آى أعراض كورونا.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت إصابة النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.
وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالسادة الزملاء استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة والتي لا تألوا جهدا في التواصل مع السيدات والسادة الصحفيين.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.