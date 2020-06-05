حدث ليلاً| اللقطات الأولى لحادث مروع أعلى وصلة دهشور وموعد فتح المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"السيارة ملهاش ملامح".. اللقطات الأولى لحادث مروع أعلى وصلة دهشور

انتهى رجال المرور من رفع آثار حادث مروري مروع أعلى وصلة دهشور بنطاق محافظة الجيزة، أودى بحياة ٣ أشخاص في مقتبل العمر، ويتلقى رابع حالته خطرة العلاج في المستشفى.

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الصحة: 1152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و38 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

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"علمونا وربونا".. الشيخة إقبال الصباح تعتذر للمصريين عن أي إساءات وجُهت لهم

قدمت الشيخة إقبال الصباح، من الأسرة الحاكمة في الكويت، الاعتذار إلى الشعب المصري وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت.

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هشام العسكري: الأمور مازالت تحت السيطرة وفقا لإحصائيات ونماذج كورونا

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد ومدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابهان بكاليفورنيا، إن البيانات الرياضية هي وسيلة للتنبؤ بما سيحدث فيما بعد، وفي حالة دقة تلك البيانات يمكننا أن نتوقع المستقبل بشكل دقيق.

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تامر أمين: الإعلان عن موعد فتح المطاعم والمقاهي الأسبوع القادم

قال الإعلامي تامر أمين، إنه متحدث الحكومة المستشار نادر سعد، أعلن أنه في اجتماع الحكومة القادم سيتم الإعلان عن الفتح التدريجي لمجموعة من الأنشطة منها الرياضية والمساجد والمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.

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لجنة مكافحة فيروس كورونا: العلاج ببلازما الدم أثبت نتائج مبشرة

كشفت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أنه تم تطبيق بروتوكول البلازما على مرضى الحالات الشديدة، موضحة أنه كانت هناك نتائج مبشرة.

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مستشار وزيرة الصحة بعد إصابته بكورونا: أخضع للعزل المنزلي.. وحالتي مستقرة

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات الحرجة، إنه يخضع حالياً للعزل المنزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام.

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حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا تتخطى 1.8 مليون حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ مليونا و842101 حالة، بزيادة 14676 عن إحصائها السابق.

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كورونا في الوطن العربي: دولة بلا إصابات جديدة .. ومصر عودة ارتفاع الوفيات

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 324 ألف و 865 إصابة،، وبلغ عدد الوفيات 4191 حالة.

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جوجل: قراصنة من الصين وإيران اخترقوا حملتي بايدن وترامب

اتهم مسؤول في شركة "جوجل"، قراصنة إلكترونيين من الصين وإيران باختراق حملتي المرشحين للرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الحالي دونالد ترامب.

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بومبيو وبن زايد يبحثان وقف اطلاق النار في ليبيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة هاتفية مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا خلالها ضرورة وقف اطلاق النار في ليبيا.

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