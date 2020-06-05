ارتفاع الحرارة والقاهرة 38 درجة.. توقعات طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويتوقع الخبراء أن يكون طقس الجمعة معتدلاً نهارًا مائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية خفيفة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا.

وترتفع درجات الحرارة يومي السبت والأحد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطه على السواحل الشمالية الغربية أقصي الغرب وتكون مثيرة للأتربة أحيانًا، كما تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة الكبرى 32 20

الوجه البحري 32 19

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 26

شمال الصعيد 37 23

جنوب الصعيد 42 26

طقس السبت 6 يونيو

القاهرة الكبرى 34 20

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الوجه البحري 34 19

السواحل الشمالية الغربية 32 19

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 26

شمال الصعيد 38 23

جنوب الصعيد 41 26

طقس الأحد 7 يونيو

القاهرة الكبرى 38 21

الوجه البحري 38 20

السواحل الشمالية الغربية 30 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 29 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 25

شمال الصعيد 42 24

جنوب الصعيد 43 27​