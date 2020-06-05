شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح عدد الفرص المتاحة لدخول امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بشأن السماح بدور ثالث فى امتحانات الثانوية العامة للطلاب المتقدمين للامتحانات، قائلة: قانون الثانوية العامة يسمح يعقد الامتحان مرتين فى العام دور أول ودور ثانى لكن يرسب فى مادة أو اثنين فى الدور الثانى.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن للطالب 4 فرص للتقدم لامتحانات الثانوية العامة على مدار 4 سنوات وليست فى العام الواحد، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، الطالب الذى يتعذر عليه لسبب قهرى دخوله امتحان الدور الأول بسبب حجر صحى أو مرض يدخل امتحان الدور الثانى كدور أول بالنسبة لهذا الطالب فقط مما يعنى أنه سوف يستفيد بالدرجة الكاملة فى جميع المواد و فى حالة رسوبه فى مادة أو اثنين سوف تتيح له الوزارة دخول دور ثان فى المواد التى رسب فيها وهذا لا يعنى أنه دور ثالث.

وتابعت المصادر أن كل طالب يحصل على فرصتين فقط فى امتحانات الثانوية العامة أما الدور الأول الذى يبدأ 21 يونيو الجارى أو دور ثانى إذا رسب فى مادتين، وفى حالة اختيار الطالب الدخول دور ثان فله حرية ذلك بشرط وجود عذر ويعتبر الفرصة الأولى له وفى حالة رسوبه فى مادتين يدخل دور ثان أو امتحان إضافى، قائلة: الظاهر للبعض أنها 3 مرات للطالب وهذا غير صحيح.

وشددت المصادر على أن الخلاصة محدش مفيش طالب هيدخل 3 مرات فى العام الواحد ليؤدى امتحانات الثانوية العامة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

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وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددة على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.