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الأمانة العامة للبرلمان تعلن إصابة النائب حسين عشماوى بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب إصابة النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، وذلك وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن ، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.

 

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وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالسادة الزملاء استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة والتي لا تألوا جهدا في التواصل مع السيدات والسادة الصحفيين.

 

 

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