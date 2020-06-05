شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة للبرلمان تعلن إصابة النائب حسين عشماوى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب إصابة النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، وذلك وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.

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وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالسادة الزملاء استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة والتي لا تألوا جهدا في التواصل مع السيدات والسادة الصحفيين.