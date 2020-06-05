أخبار × 24 ساعة.."المنشآت السياحية" تعلن اشتراطات عودة فتح المطاعم والكافهيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة وتعافى 406 مصابين ‎ مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل ‎ الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين نائب وزير التعليم يوجه 10 نصائح للمعلم لتحقيق التفوق العلمى والدراسى لطلابه ‎ وزير التعليم: طالبنا بتوفير 33 مليون كمامة و17 ألف جهاز قياس الحرارة Advertisements التعليم توضح بديل التسجيل الإلكترونى للتقدم لأولى ابتدائى للعام الدراسى المقبل ‎ انتهاء تجهيز استراحات امتحانات الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: تعقيمها وتطهيرها بشكل يومى.. ويؤكد: تحقيق التباعد بين الأعضاء.. مصادر: نسبة الاشغالات ستكون قليلة بعد تطبيق الندب الداخلى للأعضاء ‎ التعليم العالى: إصابات بين العاملين بكورونا وتطهير كامل بمقر أكاديمية البحث العلمى ‎ الأوقاف: لم نحدد موعد فتح المساجد والأمر متروك للجنة إدارة الأزمة ‎ وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بـ161 قيادة جديدة.. الحركة تضم 14 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى.. السبت بداية التنفيذ.. شعراوى: سرعة حل الشكاوى معيار رئيسى فى التقييم ‎ غرفة المنشآت السياحية: عودة المطاعم والكافيهات قريبًا وهذه هى الاشتراطات

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